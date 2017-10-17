Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг признана самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы, сообщают «Ведомости».

По данным Forbes она заработала за последний год более $95 миллионов. Стоит отметить, что более половины дохода она получила от продаж пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также отчисления от фильма «Фантастические твари и где они обитают», снятому по ее роману.

Напомним, что ранее в июле она также была признана самым высокооплачиваемым писателем года в мире. Forbes оценил её общее состояние в $650 миллионов.