Греф: технология блокчейн в банковском секторе может «драматически» изменить эту сферу

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что технология блокчейн в банковском секторе может «драматически» изменить эту сферу, сообщает «ТАСС».

Греф отметил, что технология блокчейн «позволяет автоматизировать практически все процессы, особенно соединив с искусственным интеллектом».

Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бум в сфере криптовалют и других предложений на основе блокчейна при отсутствии четкого регулирования несет в себе серьезные риски.