Греф: технология блокчейн в банковском секторе может «драматически» изменить эту сферу

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что технология блокчейн в банковском секторе может «драматически» изменить эту сферу, сообщает «ТАСС».
Греф отметил, что технология блокчейн «позволяет автоматизировать практически все процессы, особенно соединив с искусственным интеллектом».
Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бум в сфере криптовалют и других предложений на основе блокчейна при отсутствии четкого регулирования несет в себе серьезные риски.
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