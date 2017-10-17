Сбербанк планирует увеличить число принимаемых решений по выдаче кредитов искусственным интеллектом с 35 до 70 процентов

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в сбербанке решения по выдаче кредитов юрлицам принимаются в 35 процентах случаев с использованием искусственного интеллекта, сообщает «Интерфакс».

Греф отметил, что этот процент планируется увеличить до 70 процентов. «У нас примерно 99% кредитных решений по физическим лицам принимаются без участия оценки, по корпорациям - около 35%. Мы хотим эту цифру во втором случае довести до 70%», – сказал Греф. Он отметил, что это направление работы в банке связано с важным сегментом - анализом больших данных (big data).

«Сегодня фактически нет ни одной области нашего бизнеса, в которой мы бы не применяли искусственный интеллект. В финансовом бизнесе это пять ключевых направлений», – сказал топ-менеджер.