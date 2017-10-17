​Лянторские полицейские раскрыли тяжкое преступление

Накануне в дежурную часть отдела полиции Лянтора поступило сообщение от медсестры Лянторской городской больницы, которая рассказала, что в приемное отделение обратился гражданин 1979 года рождении с тяжкими телесными повреждениями.

На место происшествия выехали полицейские, которые задержали преступника — ранее судимого 32-летнего мужчину. Выяснилось, что потерпевшего он избил, находясь под действием алкоголя.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сейчас он находится в изоляторе.