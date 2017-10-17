В Сургуте поймали вора-несостоявшегося угонщика

Ранним утром 12 октября в дежурную часть полиции обратился сургутянин 1994 года рождения, который рассказал правоохранителям, что неизвестный проник в салон его припаркованного автомобиля по улице Университетской и похитил оттуда личные вещи на шесть тысяч рублей.
Полицейские по горячим следам задержали вора 1998 года рождения. Парень, как выяснилось, оказался причастен еще к одному преступлению — ранее он пытался угнать «ВАЗ» на этой же улице, но его спугнули.
Теперь вору-угонщику грозит пять лет тюрьмы.
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