В Югре прошла очередная донорская акция «Авто-Мото-Донор»

Ежегодная донорская акция «Авто-Мото-Донор» прошла в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

Более 860 жителей Ханты-Мансийского автономного округа за прошедшую неделю обратились на Станцию переливания крови, чтобы оказать посильную помощь нуждающимся в переливании крови пациентам, но по медицинским показаниям донорами смогли стать 677 югорчан. Участникам акции были вручены памятные подарки с символикой Службы крови.

Донорская акция, проводимая по сложившейся традиции ежегодно, привлекает водителей, мотоциклистов, байкеров, участников мотоклубов, сотрудников ГИБДД, пешеходов и всех тех, кто хочет сдать кровь и помочь пострадавшим в ДТП. Согласно статистке, за девять месяцев текущего года в Югре произошло 1395 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 1874 человека.

Всего за время донорской акции было заготовлено 260 литров консервированной крови, более 30 литров свежезамороженной плазмы и 684 дозы тромбоцитов. Все заготовленные компоненты после соответствующего обследования будут направлены в медицинские организации округа.