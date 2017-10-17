За школьников принимающих участие в несогласованных акциях будут отвечать родители и учебные заведения

МВД России предложили внести поправки, позволяющие полиции привлекать к ответственности родителей школьников, которые принимают участие в несогласованных акциях. Такое заявление сделал начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин.

Он также отметил, что необходимо привлекать учебные заведения, в которых учатся дети принимающие участия в подобных акциях.

«Надо рассматривать поправки, чтобы ответственность усилилась не только в отношении этих детей, которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства, но и в отношении родителей и, может, даже учебных заведений — которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи», — сказал Валиулин.

«Волнует участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Статистика говорит о том, что процентное соотношение молодежи, которое в них участвует, увеличивается», — заявил Валиулин.