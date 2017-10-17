Следственный комитет завел уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-Авиа»

По факту преднамеренного банкротства Авиакомпании «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело, сообщает «ТАСС».

Пресс-служба следственного комитета России сообщила, что «по версии следствия, лица из числа руководства и собственников ООО «Авиакомпания "ВИМ-Авиа», осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций».

Следственный комитет заявляет, что «договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам», и, чтобы погашать долги перед кредиторами, компания брала «многомиллиардные кредиты».