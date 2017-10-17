Киберспорт представят в качестве демонстрационного вида на Европейских играх 2019 года в Минске. Об этом заявил вице-президент компании Wargaming Андрей Яранцев, сообщает «ТАСС».

«Наша компания активно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Белоруссии, мы договорились, что на Европейских играх 2019 года в Минске киберспорт будет представлен. Пока не в виде официальной дисциплины, но в виде официальной культурной программы. Это показывает, что в киберспорт становится частью спорта и в Европе», – сказал Яранцев.

Напомним, что Соревнования в 11 из 16 видов спорта на Европейских играх в Минске будут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года.