Югра заняла третью позицию в рейтинге регионов по развитию информационного общества на 2017 год, который составило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Основные мероприятия, направленные на достижение данных показателей в Югре, реализуются в рамках государственной программы «Информационное общество Югры на 2016-2020 годы»», ответственным исполнителем которой является Депинформтехнологий Югры.

Отметим, что первую позицию заняла Москва, на втором месте Тюмень. Также в десятку лидеров вошли Республика Татарстан, Тульская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и Челябинская область.

Для определения лидеров использовалась методика оценки по 120 показателям и 17 подындексам. При расчете места учитывается уровень развития специальных информационных систем: ГИС «Контингент», ИС Управления транспортом, ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112 и ГИС «Энергоэффективность», а также по таким проектам, как перевод госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного образования, внедрение ИКТ в учебный процесс (электронный дневник), запись на прием к врачу, электронная карта, телемедицина, внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения.