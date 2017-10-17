На тюменские и югорские дороги федерального значения выделено более 1 млрд рублей

На содержание дорог федерального значения в Тюменской области и Югре выделено более 1 млрд рублей, сообщает «РБК Тюмень».

«Заключены долгосрочные контракты на оказание услуг по содержанию трасс в зимний, весенний, летний и осенний периоды. В Тюменской области эта сумма на 2017 год равна 700 млн рублей, по ХМАО-Югре — 295 млн», — рассказал на пресс-конференции начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, отвечая на вопрос корреспондента РБК Тюмень.