​ВУЗ-банк дарит подарки новым вкладчикам

С 16 октября банк запускает акцию «Теплая осень», в рамках которой каждый клиент, открывший вклад на сумму более 300 000 рублей по ставкам до 8%, получит согревающий подарок-сюрприз.

«Банковские вклады остаются самым простым и популярным способом накопления — мы видим это по росту спроса на наши вклады и по общероссийской статистике. Этой осенью мы хотим, чтобы наших вкладчиков согревало не только знание, что их деньги хранятся в банке под хороший процент, но и небольшой презент», — комментирует директор по розничному бизнесу ВУЗ-банка Ольга Стерхова.

Акция продлится до 29 октября. Участие могут принимать как новые, так и действующие клиенты ВУЗ-банка, переоформляющие вклад. В продуктовой линейке банка в настоящее время представлены три вклада для различных способов сбережения средств. Максимальная ставка достигает 8% годовых. По всем вкладам доступно неограниченное пополнение, есть возможность досрочного снятия средств без потери процентов. Оформить вклад можно в любом офисе ВУЗ-банка в Сургуте.

На сегодняшний день в ВУЗ-банке разместили сбережения более 46 000 жителей Урала на общую сумму более 15,1 миллиарда рублей. При этом за последние год объем вкладов частных клиентов в банке вырос на треть. ВУЗ-банк входит в число 15 крупнейших банков Урала и Западной Сибири, а также 100 крупнейших банков России по вкладам физических лиц.