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В Сургут и район могут прийти крупные сибирские компании

Предприятия из Омска и Новосибирска готовы сотрудничать с Сургутским районом, в продвижении научно-технологического потенциала в сферах недропользования, энергетики, транспорта и связи.

Возможные сферы сотрудничества представители бизнеса пытались найти в администрации Сургутского района, где представители компаний из Омска и Новосибирска рассказали о своем видении перспектив совместной деятельности с югорскими предприятиями.

Сейчас компании из Омска и Новосибирска рассматривают различные варианты сотрудничества и готовят свои предложения, которые предполагают, в том числе, и создание новых рабочих мест, а отсюда и дополнительные налоговые поступления в бюджеты Сургута и района.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 334, комментариев: 0


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