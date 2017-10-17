В Сургут и район могут прийти крупные сибирские компании

Предприятия из Омска и Новосибирска готовы сотрудничать с Сургутским районом, в продвижении научно-технологического потенциала в сферах недропользования, энергетики, транспорта и связи.

Возможные сферы сотрудничества представители бизнеса пытались найти в администрации Сургутского района, где представители компаний из Омска и Новосибирска рассказали о своем видении перспектив совместной деятельности с югорскими предприятиями.

Сейчас компании из Омска и Новосибирска рассматривают различные варианты сотрудничества и готовят свои предложения, которые предполагают, в том числе, и создание новых рабочих мест, а отсюда и дополнительные налоговые поступления в бюджеты Сургута и района.