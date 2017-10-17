Югра заняла 18 место по объему выданных займов по кредитным картам

Регионы «тюменской матрешки» вошли в топ 40 регионов России по объему выданных займов по кредитным картам, сообщает «РБК Тюмень».

По данным статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Югра занимает 19 место в рейтинге. Объем выданных кредитов по картам достиг 3,2 млрд рублей, отмечается, что этот показатель вырос на 31,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тюменская область в данном рейтинге заняла 8 место. С начала года там было выдано кредитов на сумму 2,51 млрд рублей, что на 44,7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Ямало-Ненецкий округ в рейтинг не вошел.

Отметим, что объем выданных кредитов по кредитным карта в России достиг 203,5 млрд рублей.