Сургут написал экономический диктант

Студенты и школьники Сургута приняли участие в первом Всероссийском экономическом диктанте, организованном Вольным экономическим обществом.

Единственной региональной площадкой экономического диктанта стала Сургутская школа №1, являющаяся городским ресурсным центром по обучению финансовой грамотности школьников и педагогов города.

Диктант проводился в 80 субъектах Российской Федерации в форме тестирования. Участники должны были ответить на 25 вопросов разного уровня сложности в течение часа.

Определить уровень своей финансовой грамотности в Сургуте пришли более 120 обучающихся из разных образовательных организаций города, а также студенты высших учебных заведений.

Результаты экономического диктанта можно будет узнать 25 октября у организатора – в школе №1. Участников, набравших более 80 баллов из 100, пригласят на финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки», который пройдет в Москве.