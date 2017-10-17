Арестованы три фигуранта по делу о мошенничестве при поставке пайков для Минобороны и Росгвардии

Источники близкие к оборонному ведомству МВД заявили, что по делу о мошенничестве при поставке пайков для Минобороны и Росгвардии арестованы три фигуранта, сообщает «РБК».

По данным источников, основным владельцем Барышского мясокомбината является Михаил Лакшин, владелец Барышского консервного завода Михаил Родников, гендиректор и владелец компании «ОПК» Дмитрий Атрощенко.

«Сейчас арестованные по ходатайству следователя находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) № 1 на Петровке, 38, в Москве. «Они проходят по уголовному делу в статусе обвиняемых. В ИВС они будут находиться 10 суток, затем их переведут в СИЗО», — сообщил близкий к МВД собеседник издания.

Напомним, МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве при поставке пайков Росгвардии, более подробно читайте по ссылке.