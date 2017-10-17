США готовы к прямым переговорам с КНДР

США не исключают прямых переговоров с КНДР, об этом завил заместитель госсекретаря Джон Салливан, сообщают «Ведомости».

«В конечном счете мы не исключаем возможности прямых переговоров», - сказал Салливан в Токио после переговоров в японском МИД.

«Наше внимание сосредоточено на дипломатическом пути для решения представленной КНДР проблемы. Однако мы с нашими союзниками, Японией, Южной Кореей и другими странами, должны быть готовы к худшему, если дипломатия потерпит неудачу», – сказал он.

Напомним, что заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что ситуация на Корейском полуострове «достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент».