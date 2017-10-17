​Михаил Селюков от имени областных парламентариев поздравил руководителя Тобольского речного порта с юбилеем

Накануне свое 70-летие отмечал Виктор Владимирович Зырин, бессменный руководитель ОАО «Тобольский речной порт» с 1999 года. Областной парламентарий Михаил Селюков (фракция ЛДПР) от имени всего депутатского корпуса поздравил Виктора Владимировича с юбилеем и вручил Памятный адрес.

Сегодня Тобольский речной порт остается одним из самых важных перевалочных пунктов на водных артериях сибирского региона. Предприятие активно развивается: удалось не только поднять производство, но и существенно нарастить объемы, обеспечить стабильную работу и полную загрузку производственных мощностей. Вклад Виктора Владимировича в развитие водного транспорта и активная общественная деятельность получили высокую оценку государства и земляков. Он награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» и «300 лет Российскому флоту», а также удостоен высоких званий «Почетный работник речного флота России» и «Почетный гражданин города Тобольска».

«Вы – человек дела, который с полной ответственностью относится к выполнению всех поставленных задач. Умение найти верное решение в сложных ситуациях помогает Вам покорять самые недоступные вершины, и воплощать в жизнь все заветные желания! Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к коллегам и клиентам, высокая трудоспособность, замечательные деловые и человеческие качества снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. Желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, оптимизма, семейного благополучия», - поздравил юбиляра Михаил Селюков.