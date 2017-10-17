​Зарегистрируйся в личном кабинете Ханты-Мансийского НПФ – и выиграй телевизор

С 16 октября 2017 года по 16 ноября 2017 года Ханты-Мансийский НПФ проводит акцию для пользователей личного кабинета.

По ее условиям участникам – клиентам фонда необходимо:

1.Зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Ханты-Мансийского НПФ

2.Заполнить поля «Номер телефона» и «e-mail» (если ранее не были заполнены)

3.Прикрепить к Личному кабинету свой пенсионный договор. Номер пенсионного договора можно уточнить по телефону 8 800 100 09 10. Если не знаете, как это сделать можете ознакомиться с инструкцией Как прикрепить договор

4.Нажать на кнопку «Участвовать в акции» в разделе «Акции» в Личном кабинете. Эта кнопка будет активирована после того, как вы выполните все условия акции, указанные выше.

Победитель акции будет определён 21 ноября 2017 г. путём случайной генерации (рандом) с прямой трансляцией на канале YouTube

В акции может принять участие любой клиент Ханты-Мансийского НПФ.

Полная информация об условиях, сроках и порядке проведения акции размещена в разделе Пресс-центр:http://www.hmnpf.ru/press/actions/19/.

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии 8 800 100 09 10.