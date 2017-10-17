Минздрав поддержал запрет на курение около жилых домов

Министерство здравоохранения поддержало законопроект, согласно которому будет запрещено курение на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов, сообщают «Известия».

Минздрав подготовил проект положительного отзыва правительства на этот законопроект. В проекте говорится, что законопроект в целом следует поддержать, но необходимо уточнить, на какие именно помещения общего пользования распространяется действие проектируемой нормы.

«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», — говорится в проекте отзыва.