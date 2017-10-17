Путин: Тюменская область один из лидеров в развитии сельскохозяйственной кооперации

На совещании по вопросам развития сельского хозяйства, президент РФ Владимир Путин причислил Тюменскую область к числу регионов России, достигших наибольших успехов в развитии сельскохозяйственной кооперации, сообщает «Вслух.ру».

«Кооперация открывает для небольших предприятий возможность наращивать производство, получить помощь в технике, обработке земли, сбыте продукции. В конечном итоге всё это прямо влияет на повышение доходов и уровня жизни людей, служит важным фактором обеспечения занятости, развития сельскохозяйственных территорий, решения насущных социальных проблем», – подчеркнул президент.

Для сельскохозяйственной потребительской кооперации из средств областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение части затрат по заготовке молока от малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, по заготовке мяса от хозяйств населения, на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на заготовку сена для хозяйств населения.

Губернатор Владимир Якушев заявил, что дальнейшее развитие сельского хозяйства предусматривает усиление кооперации и наращивание вовлечения населения и малых форм хозяйствования в эту модель, сообщили «Вслух.ру» в пресс-службе главы региона.

«Господдержка сельскохозяйственных кооперативов должна увеличить силу притяжения, с которой они вовлекают личные подсобные хозяйства в агропромышленное производство, помогают эффективно наладить сбыт продукции»,- считает Владимир Якушев.

Стоит отметить, что по данным на 1 января 2017 года в регионе уже действуют 114 кооперативов, в том числе 24 кредитных. Они сотрудничают с более 25 тысячами личных подворий, оказывают им услуги и закупают сельхозпродукцию.

На данный момент в Тюменской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры с площади почти 680 тысяч гектар.

Губернатор Владимир Якушев поздравил тружеников агропромышленного комплекса с завершением уборочной страды. «В этот полевой сезон погода не баловала всех нас теплом, но подарила сравнительно сухую осень. Аграрии в полной мере воспользовались предоставленной возможностью и собрали хороший урожай зерновых. Валовой сбор зерна практически достиг одного миллиона семисот тысяч тонн, что выше уровня предыдущего года на триста тысяч. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в целом по области составила 25 центнеров с гектара. Это самый высокий показатель на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока», - подчеркнул глава региона.