Глава Сургута Вадим Шувалов опубликовал список домов, в которых появятся новые лифты до конца этого года

Глава Сургута Вадим Шувалов подготовил список адресов, которые вошли в программу ускоренной замены лифтов, с ним вы можете ознакомиться по ссылке. А также, он сообщил адреса домов, в которых лифты будут заменены до конца этого года:
- пр-кт. Ленина, д. 38;
- пр-кт. Ленина, д. 67/2;
- пр-кт. Ленина, д. 67/3;
- ул. Маяковского, д. 49/1;
- ул. Островского, д. 8;
- ул. Профсоюзов, д. 34.
- б-р Свободы, д. 4;
- б-р Свободы, д. 10;
- пр-кт. Набережный, д. 14;
- ул. Нефтянников, д. 4/1;
- ул. Энергетиков, д. 26.
Налоги за прошлый год: куда и когда бежать с кошельком? Замначальника ИФНС России по Сургуту Наталья Сенчишин // ONLINE 26 октября в 15.00