Глава Сургута Вадим Шувалов опубликовал список домов, в которых появятся новые лифты до конца этого года

Глава Сургута Вадим Шувалов подготовил список адресов, которые вошли в программу ускоренной замены лифтов, с ним вы можете ознакомиться по ссылке. А также, он сообщил адреса домов, в которых лифты будут заменены до конца этого года:

пр-кт. Ленина, д. 38;

пр-кт. Ленина, д. 67/2;

пр-кт. Ленина, д. 67/3;

ул. Маяковского, д. 49/1;

ул. Островского, д. 8;

ул. Профсоюзов, д. 34.

б-р Свободы, д. 4;

б-р Свободы, д. 10;

пр-кт. Набережный, д. 14;

ул. Нефтянников, д. 4/1;

ул. Энергетиков, д. 26.