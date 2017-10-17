28 октября ​в Сургутской клинической травматологической больнице пройдет акция «День открытых дверей»

В Травматологической больнице Сургута 28 октября 2017 года (суббота) в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом пройдет акция «День открытых дверей».
Горожане без предварительной записи смогут посетить консультативные приемы – нейрохирурга, терапевта и врача функциональной диагностики. Желающие получат рекомендации специалистов, при необходимости пройдут первичную диагностику, ультразвуковые исследования на предмет выявления факторов риска сосудистых заболеваний головного мозга.
Акция в рамках Всемирного Дня борьбы с инсультом пройдет во взрослой поликлинике Травматологической больницы (Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20) 28 октября 2017 года (суббота) с 9.00 до 13.00
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.
Налоги за прошлый год: куда и когда бежать с кошельком? Замначальника ИФНС России по Сургуту Наталья Сенчишин // ONLINE 26 октября в 15.00