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28 октября ​в Сургутской клинической травматологической больнице пройдет акция «День открытых дверей»

В Травматологической больнице Сургута 28 октября 2017 года (суббота) в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом пройдет акция «День открытых дверей».

Горожане без предварительной записи смогут посетить консультативные приемы – нейрохирурга, терапевта и врача функциональной диагностики. Желающие получат рекомендации специалистов, при необходимости пройдут первичную диагностику, ультразвуковые исследования на предмет выявления факторов риска сосудистых заболеваний головного мозга.

Акция в рамках Всемирного Дня борьбы с инсультом пройдет во взрослой поликлинике Травматологической больницы (Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20) 28 октября 2017 года (суббота) с 9.00 до 13.00

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 110, комментариев: 0


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