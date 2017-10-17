Юрлица продолжают забирать свои деньги со счетов «ФК Открытие»

Корпоративные клиенты «ФК Открытие» продолжают забирать свои деньги со счетов кредитной организации, сообщает «РБК» со ссылкой на отчетности банка с которой ознакомились «Ведомости».

Таким образом, за сентябрь месяц из «Открытия» юрлица забрали порядка 60 млрд рублей, не смотря на все оздоровляющие действия регулятора. Однако отмечается, что отток стал намного меньше того, который был зафиксирован в августе.

Стоит отметить, что по данным отчетности, в сентябре «ФК Открытие» вернул регулятору, у которого занял 1 трлн руб., 350,5 млрд руб.