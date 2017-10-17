Ханты-Мансийск подготовился к зиме

В Ханты-Мансийске завершилась проверка готовности энергоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. Муниципалитету выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 года.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, аналогичные документы получили все шесть энергостабжающих предприятий города, а также все 16 управляющих компаний - потребителей тепловой энергии.

Работы по подготовке к зиме в Ханты-Мансийске были произведены в соответствии с планом и завершены с опережением графика. На сегодняшний день уже состоялся 100-процентный запуск тепла в жилые дома, объекты социального назначения, предприятия и учреждения города.

На подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и коммунальной сферы было направлено 315 миллионов рублей, большая часть которых – 294 миллиона это средства коммунальных предприятий.