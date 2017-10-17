КНДР угрожает всем кто присоединиться к военным действиям США против Пхеньяна

КНДР обратилась к странам ООН с призывом не присоединяться к военным действиям США против Северной Кореи, чтобы уберечь себя от возмездия со стороны азиатского государства, сообщает «РБК» со ссылкой на Reuters.

«Пока никто не принимает участия в военных действиях США против КНДР, мы не намерены использовать ядерное оружие или угрожать его применением против любого государства», — заявил заместителя постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рёна

Он заявил, что если США не искоренят свою «враждебную политику и ядерную угрозу», власти Северной Кореи никогда не прекратят свои баллистические запуски.

«Вся материковая часть США находится в диапазоне возможностей наших запусков, и если США посмеют вторгнуться на нашу священную территорию хоть на дюйм, они не смогут избежать нашего сурового наказания в любой части земного шара», — подчеркнул Рён.