​Горячие новости. Что на этот раз отжег акционист Пётр Павленский?

Известный российский художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции и — по сложившейся традиции — сфотографировался перед ним. Об этом сообщает издание «Медуза».

Отмечается, что акцию запечатлела для потомков фотограф Капуцин Анри.



В своем твиттере девушка пишет о том, что Павленского после поджога задержала полиция. Но пока что эти данные не подтверждены. Кроме того, существует вероятность того, что силовики забрали и напарницу художника.

По словам Анри, Петр Павленский провел акцию, дабы «разжечь огонь революции по всему миру». Ну а начать он решил с Франции, где ему великодушно было предоставлено убежище в связи с обвинением в сексуальном насилии со стороны актрисы Анастасии Слониной в мае 2017 года.

Напомним, что творить с огоньком акционист начал еще в июне 2016 года. Тогда Павленский подпалил дверь здания ФСБ на Лубянке. Посвященная суду над украинцем Олегом Сенцовым акция получила название «Угроза». За пылкое выражение чувств художника приговорили к штрафу и компенсации на общую сумму около миллиона рублей.