​В «Нелюбовь» Звягинцева влюбились на Лондонском кинофестивале

Российский режиссер Андрей Звягинцев в очередной раз удостоился престижной международной награды. Фильм «Нелюбовь» получил главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Кинодеятель остается верным себе: так, в октябре 2014 года Гран-при того же фестиваля удостоился его нашумевший Левиафан»
По мнению членов жюри, новая картина Андрея Звягинцева получилась «очень поэтичной и красивой». Хотя фильм «Нелюбовь» снят о российской семье, судьи отмечают, что он воспринимается, как всемирная трагедия, а режиссер превратил личное — в социальное и политическое заявление.
Кстати, на фестивале Россию представляла только кинолента Звягинцева.
Кроме того, «Нелюбовь» попала в лонг-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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