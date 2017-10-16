​Опасная сеть. Специалисты нашли серьезную уязвимость в сетях WiFi и назвали устройства, которые проще всего взломать

Сети WiFi небезопасны – к такому выводу пришли исследователи, обнаружившие серьезную уязвимость в протоколе передачи данных WPA2, пишут "Ведомости". При помощи этой "дыры" злоумышленники могут перехватывать зашифрованные данные, внедрять вирусы, и при этом смена пароля сети никак не повлияет на возможности этих злостных хакеров.

Исследователи подчеркнули, что уязвимы не конкретные и отдельные сети, а сама система, по которой работает WiFi. Под раздачу могут попасть почти любые устройства – на ОС Windows, iOS, Android, Linux, но больше всего проблем может быть у носителей "Андроида" и "Линукса".

Сейчас специалисты рекомендуют срочно устанавливать все обновления безопасности, что будут предлагать производители устройств, а также по возможности в ближайшее время воздержаться от использования публичных точек доступа.