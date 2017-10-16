Владимир Путин ввел санкции против КНДР, хотя еще в сентябре не собирался

Сегодня, 16 октября, Владимир Путин подписал свой указ о введении санкций против КНДР. Как сообщает "Эхо Москвы", Россия теперь не будет продавать Северной Корее военную технику, ограничит торгово-экономические, финансовые, транспортные и образовательные контакты. Наша страна также не будет покупать у КНДР медь, никель, серебро и цинк. Все это содержится в резолюции Совета Безопасности ООН, который ввел в силу в нашей стране президент.

Примечательно, что северокорейский режим, по всей видимости, вынудил российского президента пойти на такие меры. Это случилось после очередных ядерных испытаний.

А всего месяц назад, в сентябре 2017 года, Владимир Путин, как сообщает "НТВ", называл "нелепостью" требование США применить санкции к Северной Корее. «Да они (в КНДР) траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами», — говорил тогда глава российского государства. И добавлял, что использование санкций любого рода по отношению к Пхеньяну является «бесполезным и неэффективным»