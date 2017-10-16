Минэкономразвития выступает за контроль криптовалют в России

Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев заявил, что Минэкономразвития выступает за эмиссию и оборот криптовалют в России под контролем государства, сообщает Газета.ру.

«Если криптовалюты возможны — то эмитентом, по нашему законодательству, должно выступать государство и под контролем государства весь этот процесс должен происходить», — сказал Фомичев.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин подготовит законопроект о регулировании рынка криптовалют до конца текущего года.

Он также подчеркнул, что к регулированию указанного рынка могут быть привлечены Банк России, Минфин и Росфинмониторинг.