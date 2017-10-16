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На майские указы Путина не хватает денег

Счетная палата не нашла 43 миллиарда рублей на повышение зарплат медикам

Фото: Интерфакс
Фото: Интерфакс

Счетная палата выявила нехватку 43,1 миллиарда рублей для выполнения майских указов президента России Владимира Путина в части повышения зарплат медицинских работников, сообщает Lenta.ru. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018-2020 годы.

При расчете зарплаты всех категорий медработников ФОМС применил единый коэффициент, отражающий долю средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в структуре зарплаты врачей, отметили аудиторы. При этом доля средств ОМС в зарплате среднего и младшего медперсонала выше, чем у врачей.

Доля зарплаты при расчете субвенций в расходах ФОМС в 2018 году определена в 71 процент. «При этом не ясен порядок направления дополнительно выделенных средств на увеличение заработной платы, так как доля зарплаты в структуре тарифов нормативно не установлена», — указывается в материалах Счетной палаты.

Минфин России прогнозирует, что зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента в связи с выполнением майских указов президента Владимира Путина.


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Сегодня в 21:19, просмотров: 108, комментариев: 1


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Комментарии:
Марат Сальманов
не нравится
Сегодня в 21:31
Забудьте про майские 2012. Еще январские 2002 не выполнены.

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