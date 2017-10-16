Авиакомпании Red Wings и «Нордавиа» запланировали объединение, об этом заявили их акционеры, сообщают «Ведомости».

Red Wings в январе - августе перевезла 1 млн человек (+52 прцоента, 13-е место в России), «Нордавиа» - компании «Скай инвест» Сергея Кузнецова, перевезла за восемь месяцев 799 000 человек (+28 процентов, 17-е место). Отмечается, что холдинга появится новое название.

По предварительным подсчетам, холдинг займет 11 место по пассажиропотоку в России.

«Укрупнение бизнеса при объединении даст возможность повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы», – сообщается в релизе.