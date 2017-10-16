На Федоровском мужчину ограбили возле банка

Накануне в дежурную часть отдела полиции Федоровского обратился мужчина 1989 года рождения, который сообщил, что трое неизвестных возле банка похитили у него банковскую карту и заставили назвать ее пин-код.
Преступники — односельчане потерпевшего, сняли с карты 30 тысяч рублей. Потратить деньги грабители не успели, их удалось задержать по горячим следам. Теперь они могут загреметь в тюрьму на семь лет.
Налоги за прошлый год: куда и когда бежать с кошельком? Замначальника ИФНС России по Сургуту Наталья Сенчишин // ONLINE 26 октября в 15.00