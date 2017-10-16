Профессиональных водителей могут обязать подтверждать свою квалификацию каждые пять лет

МВД совместно с Минтрансом разрабатывают систему, согласно которой профессиональные водители будут обязаны регулярно подтверждать свою квалификацию, сообщают «Ведомости».
Об этом заявил в понедельник замначальника управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров.
«Допустим, раз в пять
лет подтверждать свою квалификацию - и это подтверждение позволяет в дальнейшем
работать в качестве профессионального водителя в сфере перевозки пассажиров и
грузов», – рассказал он.
Мишуров отметил, что законопроект будет представлен в скором времени.
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