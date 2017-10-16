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Суд обязал Telegram выплатить штраф 800 тыс. рублей, однако, Дуров намерен оспорить решение суда

Мещанский районный суд принял решение оштрафовать Telegram на 800 000 руб, сообщают «Ведомости».

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал протокол, в котором ФСБ требовали предоставить ключи шифрования 14 июля. Однако данные требования не были выполнены по состоянию на конец августа.

Павел Дуров считает требования ФСБ о предоставлении данных противоречащими Конституции и отметил, что они нереализуемы технически. В связи с этим он начал набор юристов для Telegram. Он намерен оспорить решение суда.

По словам Дурова, решение «может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией».

«Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений», – заявил Дуров.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 123, комментариев: 0


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