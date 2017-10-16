26 октября в 18.30 сургутский краеведческий музей приглашает на встречу «Дом таежного путника»

Как можно жить зимой в лесу? Как веками выживают среди снегов и трескучих морозов сургутские ханты? Спасение – одежда, уникальная и неповторимая!
О предназначении, материале, покрое и видах зимней мужской одежды ханты расскажет научный сотрудник – хранитель «костюмной части» этнографического собрания музея Анна Сайнакова.
Посетить мероприятие можно 26 октября в 18.30 по адресу ул. 30 лет победы 21\2 музейный центр. Вход свободный.
Налоги за прошлый год: куда и когда бежать с кошельком? Замначальника ИФНС России по Сургуту Наталья Сенчишин // ONLINE 26 октября в 15.00