В Сургуте школьницы пострадали при падении на них створки окна. Как сообщили в следственном отделе по Сургуту, инцидент произошел в минувшую пятницу в школе № 46 в помещении, предназначенном для занятий спортом. В результате падения створки окна телесные повреждения получили две 9-тиклассницы. По данному факту проводится проверка.
На двух сургутских школьниц в спортзале упали створки окна. Их доставили в травмцентр
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Сегодня в 16:18, просмотров: 154, комментариев: 0
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