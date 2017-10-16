На двух сургутских школьниц в спортзале упали створки окна. Их доставили в травмцентр

В Сургуте школьницы пострадали при падении на них створки окна. Как сообщили в следственном отделе по Сургуту, инцидент произошел в минувшую пятницу в школе № 46 в помещении, предназначенном для занятий спортом. В результате падения створки окна телесные повреждения получили две 9-тиклассницы. По данному факту проводится проверка.