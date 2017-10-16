​15 декабря в Югре состоится открытие ретро выставки архивных фотографий и газетных статей

15 декабря в Ханты-Мансийске в холле первого этажа здания Архивной службы Югры состоится открытие ретро выставки архивных фотографий и газетных статей. Тема выставки: «Хорошая экология – хорошее здоровье».

Выставка, посвящённая Году здоровья в Югре и 87-й годовщине образования округа, направлена на воссоздание первозданной Югорской природы в фотографиях, связав темы здорового образа жизни и развития здравоохранения.

Для участия в выставке подготовленные материалы фотографий и газетных статей по истории здравоохранения и экологии в Югре нужно присылать на адрес электронной почты: SpiridonovaOAL@admhmao.ru, телефон для справок: 8 (3467) 32-98-81.