​20 октября в Ханты-Мансийске состоится Всероссийская онлайн-конференция «Актуальный опыт организации мероприятий в музеях и библиотеках»

20 октября в Ханты-Мансийске состоится Всероссийская онлайн-конференция «Актуальный опыт организации мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам, в музеях и библиотеках».

Главная задача конференции – осмысление роли музеев и библиотек в формировании гражданской позиции и патриотическом воспитании общества

«Патриотическое воспитание является одним из приоритетов государственной политики РФ. Одной из задач государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы обозначено совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия», – отмечают в организаторы.