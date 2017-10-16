К 100-летию революции в России могут объявить амнистию для нарушителей ПДД, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Совет при президенте по правам человека подготовил проект амнистии по случаю столетия революции, об этом заявил председатель совета Михаил Федотов. «Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 г., которая началась в феврале 1917 г. и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания», - объяснил Федотов.

«Административная амнистия - это отмена штрафов, еще не уплаченных», - пояснил Федотов. Он также отметил, что уголовная амнистия «предлагается в традиционном виде», однако не уточнил, о каким именно статья УК идет речь.

Стоит отметить, что под амнистию могут попасть женщины, имеющие детей, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также ветераны войн и другие категории.

Федотов также заявил, что под амнистию могут попасть «тысячи человек», при этом отметил, что она не будет такой крупной, как по случаю 70-летия Победы.