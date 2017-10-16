​Сургутская администрация рассказала, кто и как может получить деньги на проезд в автобусах

На сайте администарции Сургута обновилась информация о денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте.
Таким образом, отдельным категориям населения полагается выплата в размере 600 рублей в квартал. В частности:
- неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в Сургуте, которым назначена пенсия по старости или за выслугу лет;
- пенсионерам (детям), получающим пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающим в городе Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих деятельность, расположенных на территории города, до окончания ими такого обучения
- гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сургута»
Для получения компенсации необходимо обратиться в многофункциональный центр города по адресам: Югорский тракт, дом 38 (понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, суббота: 08.00 – 18.00, воскресенье: выходной); ул. Грибоедова, дом 3; ул. Щепеткина, дом 14; ул. Профсоюзов, дом 11.