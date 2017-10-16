40 процентов югорских компаний наняли или готовы к найму сотрудников в возрасте от 14 до 18 лет

Согласно очередному опросу службы исследований Headhunter, 21 процент представителей компаний Югры принимают на постоянною или временную работу подростков в возрасте 14 лет. Также, 19 процентов опрощенных заявили, что готовы принять подростков на работу, но отмечают, что такого опыта пока не было.

Более половины представителей компаний Югры заявили, что не готовы к найму соискателей в возрасте от 14 до 18 лет.

Наиболее лояльны к идее найма подростков представители гостиничного и туристического бизнеса – 42 процента, а также медицины и фармацевтики – 21 процент.

Отмечается, что большинство подростков работает в формате сезонной занятости, во время летних каникул.