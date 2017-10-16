​19 октября состоится встреча «Под знаком особой секретности», посвященная участнику Великой Отечественной войны Ивану Андреевичу Кайдалову

19 октября в 12.00 ч. в Центре патриотического наследия состоится встреча «Под знаком особой секретности». Встреча посвящена участнику Великой Отечественной войны, разведчику, артиллеристу Кайдалову Ивану Андреевичу.

Коренной сургутянин Иван Андреевич Кайдалов ушел на фронт в 1942 году в 19-летнем возрасте. Прошел с боями от Курско-Орловской дуги до Ялты в составе 309-го зенитного артиллерийского полка. Был командиром расчета. Затем командование направило стрелка- артиллериста на спец подготовку, по окончании которой Иван Кайдалов стал военным разведчиком.

Значимым событием в военной жизни Ивана Андреевича Кайдалова было участие в обеспечении охраны Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 года) лидеров мировой политики: Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта. В Сургут Иван Кайдалов вернулся в 1948 году и на протяжении 10 лет работал директором Дома культуры. С 1958 года и до выхода на заслуженный отдых был капитаном катеров и теплоходов. Прожил здесь достойную жизнь, заслужив почет и уважение. Воспитал и вырастил прекрасных детей. Благодаря таким простым героям, мы одержали победу в Великой Отечественной войне.

Встреча пройдёт в рамках краеведческого проекта «Солдат Отечества», разработанного Сургутским краеведческим музеем и клубом «Фронтовые подруги». На встречу приглашены представители Администрации и Думы города Сургута, члены Общественной организации ветеранов пограничников «Контрольно-следовая полоса», родные и близкие героя, учащиеся и педагоги образовательных учреждений, представители общественных организаций города Сургута. Центр патриотического наследия находится по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1. Тел. для справок: 28-53-05, Шилова Ксения Николаевна.