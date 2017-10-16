​Три человека погибли в результате пожара в Сургуте

Возгорание произошло в минувшую пятницу в доме по проспекту Мира. После того как огонь был потушен, в одной из квартир были обнаружены трупы 75-тилетней женщины и ее 44-ехлетней дочери без внешних признаков насильственной смерти.

Кроме того, как сообщили в сургутском следственном отделе, из горящей квартиры удалось спасти 79-тилетнего мужчину, который, несмотря на оказанную ему медпомощь, скончался в больнице. По данному факту следователи проводят проверку.