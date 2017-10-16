В Пыть-Яхе хотят привести все остановки к единому виду «остановка + магазин» и поставить камеры наблюдения

Этим летом жители Пыть-Яха проголосовать за понравившийся облик остановочного комплекса.Предполагается, что через некоторое время все остановку будут оформлены в едином стиле, однако путь к этому не близок, но первый шаг к масштабной работе, которая должна будет пройти в 2018 году, уже сделан.

Отметим, что на данный момент в Пыть-Яхе 37 остановок, из которых только 10 – в собственности муниципалитета. «Наша цель – объединить усилия и привести в единый стиль все остановки, сделать так, чтобы в первую очередь было комфортно пассажирам, аво-вторых, чтобы предприниматели имели возможность заниматься своим делом», – заявил глава города Олег Ковалевский.

Таким образом, в качестве первого шага к их появлению специалисты администрации предложили предпринимателям эскизы комплексов, выбранные горожанами. По словам и. о. первого заместителя главы Александра Морозова, предложенный комплекс «остановка + магазин» жители Пыть-Яха попросили дополнить дверями и защищающими от ветра панелями и стенками.

Большинство присутствующих предпринимателей предложенную идею поддержали, потому как новые остановки – это не только комфорт для горожан, но и безопасность для самой торговой точки, ведь каждая из них будет оборудована видеокамерой, изображение с которой напрямую будет транслироваться на мониторы единой диспетчерской службы.