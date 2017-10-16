​ Наталья Комарова поздравила и наградила нефтяников, и даже прочитала им стихотворение

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила трудовой коллектив ОАО «Сургутнефтегаз» с 40-летием на торжественной церемонии во дворце искусств «Нефтяник» в Сургуте.
Она прочла несколько строк из стихотворения Леонида Гайкевича – поэта, передовика производства, проработавшего в Сургутнефтегазе 32 года:
«Мы вышки на плечах переносили,
Чтоб Родину любимую согреть.
Течет по жилам матушки России
Сургутская живительная нефть».
«Я присоединяюсь к этим словам и хочу пожелать всему коллективу, каждому из вас, уважаемые друзья, крепкого сибирского здоровья, семейного счастья и благополучия, неиссякаемой энергии и воплощения смелых и перспективных проектов. Мы, югорчане, гордимся, что у нас есть Сургутнефтегаз», – сказала глава региона.
Стоит отметить, что Наталья Комарова вручила государственные награды.
- Знак «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой» - заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Валерию Татарчуку;
- Почетную грамоту губернатора – машинисту бульдозера автоколонны №8 управления технологического транспорта нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» Александру Белосорочке.
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