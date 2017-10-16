​БК «Университет-Югра» из Сургута на грани исчезновения

Баскетбольный клуб из Сургута потерпел поражения в гостевых матчах против «Новосибирска», «Купола-Родники» из Ижевска и дублеров столичного ЦСКА. Причина порожений в том, что «Университет» очень поздно приступил к сборам. Также повлияли и изменения: «Очень тяжело в такой ситуации комплектовать команду. Убеждать спортсменов играть бесплатно трудно. Мы потеряли лидеров — Линаса Лекавичуса и Александра Савенкова. Мне было нечем их удержать, им поступили очень хорошие предложения. Ушел и Андрей Иванов, тоже один из лучших наших игроков тоже получил предложение достойное. Мы не смогли ответить. К тому же у нас перед ними еще и долги», — сказал главный тренер и генеральный директор сургутской команды Сергей Ольхов.

«Ситуация очень тяжелая. Мы никогда никуда не выносили наши внутренние дела. Но скажу, на данном этапе только долг перед игроками и агентами составляет 20 миллионов рублей. Сейчас уже октябрь и пока зарплаты не было. Мы получили деньги только на поддержку. Смогли заплатить долг в федерацию баскетбола. Но было нам сказано руководителем департамента физической культуры и спорта Югры Игорем Губкиным, что ведомство сделает все, чтобы выправить положение. Мы верим в это и продолжаем ждать», — рассказал Ольхов.

Ближайшие соперники «Университета-Югры» - БК «Рязань». Игра состоится в Сургуте 18 октября в будущую среду. Начало в 18:30.