В Госдуме рассматривают возможность дистанционной отмены неверно выписанных штрафов с камер наблюдения

Госдума разработает законопроект, согласно которому автовладельцы смогут дистанционно отменять неверно выписанные штрафы с камер наблюдения. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщает «РБК».

Парламентарий отмечает, что на данный момент автовладельцам приходится пройти «целую цепочку препятствий», чтобы обжаловать постановление. «Человек не виноват в нарушении, при проверке это было подтверждено, но удаленно решить вопрос нельзя. Техническая ошибка, а страдать должен автовладелец», — подчеркнул Лысаков.

Он отметил, что у подразделения, которое уполномочено выписывать штрафы по почте, должны быть правовые основания ликвидировать «бракованные» постановления без участия водителей.

В планах Лысакова упростить систему обжалования административных штрафов по принципу одной кнопки. «Например, автовладелец на сайте госуслуг, в разделе штрафы, может кликнуть окошко «не мой номер», — пояснил депутат, — после этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, еще раз его проверяют и в случае обоснованности претензий отправляют штраф в корзину».