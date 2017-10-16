В Китае ввели ограничения на сообщения СМИ о КНДР

В Китае ввели ограничения на сообщения средств массовой информации о КНДР, сообщает «ТАСС» со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Таким образом, китайским СМИ рекомендовано полностью отказаться от подготовки собственных материалов о ракетно-ядерной программе Пхеньяна. В Токио предположили, что данный указ призван предотвратить рост недовольства китайской общественности ситуацией вокруг КНДР.

Стоит отметить, что на данный момент по предположениям Сеула и Токио, Пхеньян может предпринять какие-либо демонстративные действия накануне или во время съезда Компартии Китая, который в КНР расценивается как важнейшее политическое событие года.